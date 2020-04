Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am Einkaufsmarkt- Grillkohle als Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (19.4.) wurde die Polizei zu einem Diebstahl in Bünde an der Brunnenallee gerufen. Ein Zeuge konnte gegen 01.00 Uhr zwei Personen dabei beobachten, wie diese aus der Einfriedung neben einem Einkaufsmarkt Grillkohle entwendeten. Die dunkel gekleideten Täter stiegen über einen Bauzaun, um an die Holzkohle zu gelangen. Anschließend nahmen einer der Täter die Kohle auf einem Fahrrad mit und flüchtete. Einer der Täter fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Mindener Straße und der zweite Täter in entgegengesetzter Richtung. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder auch Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung zu setzen.

