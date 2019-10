Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mehrere Graffiti-Schmierereien

Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Straelen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Oktober 2019) waren Unbekannte auf Graffiti-Streifzug in Straelen unterwegs. Am Dienstagmorgen entdeckte die Bewohnerin eines Hauses an der Lessingstraße, dass jemand auf die Außenwand ihrer Garage in schwarzer Farbe die Zahlen "063" gesprüht hatte. Die Garage liegt in Richtung Fontanestraße. Die hinzugerufene Polizei entdeckte in der näheren Umgebung zahlreiche weitere Schmierereien mit den gleichen Zahlen, wenn auch in verschiedenen Schriftarten. Sie fanden sich u.a. auf einem Verteilerkasten, an den Außenmauern einer Festhalle sowie einer Sporthalle des Gymnasiums, auf der Rückseite eines Jugendheims an der Mühlenstraße und auf einer zur Straße Am Mühlentor gelegenen Gartenmauer. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell