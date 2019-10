Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt den Mann auf dem Foto?

Kleve (ots)

Am 24. Mai 2019 gegen 11:30 Uhr entwendete ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger in einem Drogeriemarkt auf der Emmericher Straße in Kleve Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bild kann über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-ladendiebstahl-0

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Die Kripo Kleve erbittet Hinweise auf die Person oder ihren Aufenthaltsort unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell