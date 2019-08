POL-ME: Nach Unfall: Seniorin gibt Führerschein freiwillig ab - Monheim - 1908148

Polizei Mettmann

Am Montag (26. August 2019) ist eine 75 Jahre alte Monheimerin mit ihrem Auto auf der Knipprather Straße aus bislang nicht geklärter Ursache in einen am Straßenrand abgestellten Mercedes gefahren. Dabei wurde auch ein drittes Auto beschädigt.

Laut eigenen Angaben war die 75-Jährige um kurz nach 19 Uhr mit ihrem Nissan Micra über die Knipprather Straße durch ein Wohngebiet in Richtung Mozartstraße gefahren, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in einen am Straßenrand abgestellten Mercedes fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen einen vor ihm geparkten Dacia Lodgy geschoben. Sowohl der Micra als auch der Mercedes wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Dacia kam mit einem Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro davon. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe von rund 10.000 Euro.

Die Unfallverursacherin konnte sich laut eigenen Angaben nicht an den Unfallhergang erinnern. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau möglicherweise einen Zuckerschock oder war dehydriert. Ein Rettungswagen brachte sie zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Noch vor Ort gab die Frau an, den Beamten ihren Führerschein aushändigen zu wollen, da sie nun nicht mehr Auto fahren wolle.

