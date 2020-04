Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz- Mehrere Brände mussten gelöscht werden

Löhne (ots)

(sls) In Löhne wurden am Sonntagnachmittag die Feuerwehr und Polizei zu mehreren gemeinsamen Einsätzen gerufen. In den Ortsteilen Obernbeck, Mennighüffen und Gohfeld kam es in der Zeit von 16.15 Uhr und 19.40 Uhr zu drei Bränden. Zunächst wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Straße "Zum Schloss" in Obernbeck gerufen. Dort brannte eine Grundstückhecke in einer Länge von ca. 23m. Beschädigt wurden durch den Brand ebenfalls ein Zaun, ein Verkehrszeichen und auch ein anliegender Strommast. Ein Übergreifen auf eine anliegende Gartenhütte konnte verhindert werden. Gegen 17.45 Uhr musste ein Brand am Börstelkamp gelöscht werden. Hier geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Schilfgürtel in einer Größe von ca. 2000qm in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An der Hochstraße kam es dann am Abend gegen 19.20 Uhr zum Brand einer Mülltonne, wo drei Sichtschutzzäune in Mitleidenschaft gezogen wurden. Durch einen Mieter wurde, zuvor genutzte, Grillkohle in die Tonne geworfen, so dass die Tonne in Brand geriet. Diese konnte gelöscht werden, ohne das noch weiterer Schaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache in Obernbeck und Mennighüffen übernimmt die Kriminalpolizei Herford. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Bränden machen können oder weitere Personen im Umfeld der Brandorte beobachtet haben, sich zu melden. Bitte rufen sie unter der Telefonnummer 05221-8880 an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell