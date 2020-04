Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Brände in kurzer Zeit- Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Sonntagnachmittag (19.4.) wurden die Feuerwehr Kirchlengern und Polizei zu zwei Bränden innerhalb kurzer Zeit gerufen. Gegen 14.45 Uhr wurde zunächst ein Brand an der Lutherstraße auf dem dortigen Friedhof gemeldet. Dort brannte eine Tonne, die neben der dortigen Kapelle stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Kurze Zeit später gegen 15.45 Uhr brannte am Inselweg die Hecke auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Die Hecke dient als Abgrenzung zur dortigen Kindertagesstätte. Auch dieser Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden, ohne dass es zu weiteren Schäden auf dem Grundstück kam. In beiden Fällen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, so dass die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernimmt. Durch Zeugen wurden im Bereich beider Brandorte vorher mehrere Jugendliche/Kinder beobachtet. In wie weit diese Personen in Zusammenhang mit den Bränden stehen, muss noch geklärt werden. Auf dem Friedhof wurden drei Jugendliche im Alter von 12-14 Jahren im Bereich der brennenden Tonne durch Zeugen beobachtet. Alle trugen eine blaue Jeans und zwei der Personen ein weißes T-Shirt. Die dritte Person hatte ein gelbes T-Shirt an. Beim Brand am Inselweg wurden im Vorfeld ebenfalls fünf Kinder im Bereich der Hecke beobachtet, die sich anschließend bei Brandentdeckung vom Tatort entfernten. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach den Jugendlichen oder Kindern, die möglicher Weise wichtige Angaben zu den Bränden machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

