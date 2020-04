Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen beobachten Sachbeschädigung- Fassade mit Farbstift beschmiert

Herford (ots)

(sls) Am Freitagabend (17.4.) meldete sich ein Zeuge beim Ordnungsamt der Stadt Herford und berichtete über eine Sachbeschädigung an der Elisabethstraße. Zwei unbekannte Personen beschmierten eine Fassade mit einem schwarzen Stift. Durch das Ordnungsamt und eingesetzte Polizeibeamte wurden im Bereich des Tatorts beide Personen angetroffen. Ein 18-jähriger Beschuldigter aus Rahden schrieb mit einem schwarzen Farbstift den Schriftzug "FESP" an die Fassade. Nach erfolgter Personalienfeststellung konnten beide den Einsatzort wieder verlassen. Den 18-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. In wie weit es Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen in der Innenstadt gibt, müssen weitere Ermittlungen aufzeigen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell