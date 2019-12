Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Jugendliche beschädigen Mercedes

Freiburg (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht zum Montag, 23.12.2019, einen in Schopfheim geparkten Mercedes-Benz beschädigt. Kurz vor 01:00 Uhr hatte die Gruppe in der Himmelreichstraße zunächst Mülleimer umgeworfen. Einer aus der Gruppe lief über den dort stehenden Mercedes und beschädigte dadurch das Dach. Auf der nassen Windschutzscheibe rutschte der Tatverdächtige aus und knallte auf die Motorhaube. Auch der Mercedes-Stern wurde abgerissen und mitgenommen. Eine verständigte Polizeistreife traf auf eine verdächtige Gruppe, die sofort in verschiedene Richtungen flüchtete. Ein 16-jähriger konnte eingeholt werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

