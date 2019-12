Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Maskierter Mann klaut in Tankstelle - Zeugen führen Polizei zum Tatverdächtigen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.12.2019, hat ein maskierter Mann in einer Tankstelle in Maulburg alkoholische Getränke gestohlen und war geflüchtet, allerdings folgten zwei Zeugen dem Tatverdächtigen. Gegen 17:20 Uhr hatte der 41-jährige die Tankstelle betreten und sein Gesicht mit einer Gummimaske verborgen. Er schnappte sich zwei Flaschen Jägermeister und vier Dosen Bier und verschwand wieder. Zwei Kunden nahmen die Verfolgung auf und führten die in der Zwischenzeit verständigte Polizei zum Tatverdächtigen. Die Polizei nahm dem Mann das Diebesgut und die Maske ab. Er war deutlich alkoholisiert, ein Test ergab knapp 1,5 Promille. Er kam in Gewahrsam und wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell