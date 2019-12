Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Vandalen unterwegs - Autos und Haustüren beschädigt

Am Samstagabend, 21.12.2019, sind Vandalen durch Murg gezogen und haben Autos und Türen beschädigt. Betroffen waren die Straßen Schmiedegasse und Fährstraße. Gegen 21:00 Uhr wurden an drei geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt und an drei Häusern und einer Werkstatt der Glaseinsatz der Türen eingeschlagen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) entgegen.

