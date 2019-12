Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Fahrraddieb muss sich übergeben - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein total betrunkener Mann hat am Samstagabend, 21.12.2019, in Bad Säckingen am Bahnhof versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Gegen 23:15 Uhr wurde der 21-jährige dabei vom Eigentümer erwischt, der die Polizei verständigte. Als die Streife eintraf, übergab sich der mutmaßliche Fahrraddieb gerade. Er war derart betrunken, dass er kaum noch gehen konnte, geschweige denn sich artikulieren. Gestützt von den Polizeibeamten kam er in Gewahrsam, bis er wieder Herr seiner Sinne war.

