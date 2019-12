Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in ein Vereinsheim in Karsau

Freiburg

Vermutlich in der Nacht zum Montag, 23.12.2019, sind Einbrecher in ein Vereinsheim in Rheinfelden-Karsau eingedrungen. Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentüre kamen die Täter in die Räumlichkeiten. Zuvor waren sie über eine Bockleiter auf die Terrasse gestiegen. Im Innern wurde sämtliche Behältnisse durchwühlt. Offenbar wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623 7404-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

