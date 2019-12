Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - vermutlich rotes Fahrzeug flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.12.2019, wurde ein weißer geparkter Hyundai in Rheinfelden beschädigt. Von 17:20 Uhr bis 17:50 Uhr war ein vermutlich rotes Fahrzeug gegen den Hyundai auf einem Parkplatz in der Güterstraße gestoßen. Der Hyundai stand in Höhe eines dortigen Restaurants. Der Verursacher flüchtete und hinterließ ein Schaden von gut 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (Kontakt 07623 7404-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

