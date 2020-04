Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tierpark-Kiosk - Eis und Stofftiere erbeutet

Herford (ots)

(fl) Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom späten Freitagnachmittag bis zum frühen Samstagmorgen gewaltsam in den Kiosk vom Tierpark Herford in der Stadtholzstraße ein. Sie überstiegen den Außenzaun, schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie erbeuteten Stofftiere, Eis und einen geringen Bargeldbetrag aus der Spendenbox zum Erhalt des Tierparks.

Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

