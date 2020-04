Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf der Kastanienallee- Mazda stößt mit Radfahrerin zusammen

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (16.4.) wurde die Polizei zu einem Unfall an der Kastanienallee in Herford gerufen. Ein 56-Jähriger aus Herford befuhr gegen 15.40 Uhr die Feldstraße und beabsichtigte mit seinem blauen Mazda nach rechts in die Kastanienallee einzufahren. Zum selben Zeitpunkt befand sich im Einmündungsbereich eine 46-jährige Radfahrerin auf der Kastanienallee, die in Richtung Salzufler Straße unterwegs war. Der Mazda-Fahrer übersah beim Einbiegen die Radfahrerin aus Herford und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht im Bereich der Beine. Eine ärztliche Untersuchung wurde durch die Radfahrerin selbständig veranlasst. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

