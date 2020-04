Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbrüche in Herford- Diebesgut im Buttersee gefunden

Herford (ots)

(sls) Im Verlauf des Dienstagnachmittag (14.4.) kam es in Herford zum Aufbruch von zwei Fahrzeugen. Im Zeitraum von 15.45 Uhr bis etwa um 16.40 Uhr wurde zunächst an der Stuckenbergstraße im Bereich der Straße Im Rehwinkel die Scheibe eines geparkten silbernen Ford eingeschlagen. Aus dem Inneren nahmen die Täter einen schwarzen Rucksack der Marke Deuter und eine schwarze Umhängetasche mit. In den Taschen befanden sich neben persönlichen Papieren, eine Filmkamera (Canon) und auch ein Mobiltelefon der Marke Samsung. Zu einem zweiten Diebstahl kam es einige Minuten später auf dem Parkplatz an der Höhenstraße. Die Geschädigte hatte gegen 16.45 Uhr ihren roten Polo verlassen, um die Aussicht vom dortigen Sendemasten zu genießen. Unbekannte schlugen in der Zeit bis 17.00 Uhr die Scheibe der Beifahrerseite ein und nahmen ebenfalls eine schwarze Handtasche mit diversen Kosmetika mit. Die Täter flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Kurz nach den beiden Taten meldete sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sie zwei männliche unbekannte Personen dabei beobachtet habe, wie diese mehrere Gegenstände in den Buttersee am Alten Postweg warfen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass durch die Unbekannten die vorher entwendeten Taschen im See entsorgt wurden. Durch die Feuerwehr Herford wurde das Diebesgut aus dem See geborgen. Die entwendete Fotokamera und das Mobiltelefon konnten bislang nicht aufgefunden werden.

Das Kriminalkommissariat ermittelt in beiden Fällen des Diebstahls und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Die flüchteten Personen waren im Bereich des Alten Postweges mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs. Sie werden mit ca. 25 - Jahren und südeuropäischer Herkunft beschrieben. Der Fahrer des Pkw trug dunkle Kleidung, hatte einen Vollbart und dunkle gelockte Haare. Wir bitten Zeugen, die weitere Angaben zu den Diebstählen oder den flüchtigen Personen machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell