Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Fahrerin in Schlangenlinien unterwegs- Zeugen informieren die Polizei

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (14.4.) meldeten sich die Insassen eines Pkw auf der Leitstelle der Polizei und machten Angaben zu einer Fahrzeugführerin, die in Schlangenlinien auf der B239 in Kirchlengern vor ihnen unterwegs war. Nach Angaben der Zeugen befuhr diese gegen 15.35 Uhr zunächst die B 239 aus Richtung Lübbecke kommend in Richtung Kirchlengern. Den Zeugen fiel deutlich auf, das die Fahrerin mehrfach auf den Seitenstreifen und auch teilweise auf die Gegenfahrbahn fuhr. Zur einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es bis dahin glücklicher Weise nicht. Die Fahrerin bog dann nach rechts auf den Nordring ab und stellte ihr Fahrzeug schließlich auf dem Spradower Weg auf dem dortigen Seitenstreifen ab. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 50-jährigen Fahrerin aus Kirchlengern fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, so dass der 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat.

