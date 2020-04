Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Grundschule- Täter werfen Scheiben ein

Herford (ots)

(sls) In der Zeit von Ostersonntag (12.4.) bis zum Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in die Sporthalle an einer Grundschule an der Mindener Straße. Der Hausmeister der Schule stellte am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr fest, dass im genannten Zeitraum unbekannte Täter zwei Scheiben am Vorbau der Sporthalle beschädigt und herausgebrochen haben. Dadurch gelangten die Täter in das Innere der Halle und benutzten scheinbar mehrere Sportgeräte für Aktivitäten. Anschließend verließen sie die Halle in bislang unbekannte Richtung. Bereits am Freitag (10.4.) kam es zu einem gleich gelagerten Einbruch in die Schule. Auch hier wurden zwei Scheiben eingeschlagen, um in das Objekt zu gelangen. In wie weit Gegenstände entwendet wurden, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Bereich der Grundschule machen können, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

