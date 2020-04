Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Entwendeter Roller aufgefunden- Zeuge beobachtet vermeintliche Täter

Bünde (ots)

(sls) Am Ostersonntag (12.4.) meldete sich gegen 20.40 Uhr ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er zwei männliche Personen dabei beobachtete, die vermutlich einen Roller in ein Gebüsch im hinteren Bereich eines Einkaufmarktes an der Bahnhofstraße versteckten. Augenscheinlich war es den Personen nicht möglich mit dem Fahrzeug zu fahren. Anschließend liefen die Personen in Richtung Hauptstraße davon. Eine Überprüfung des Rollers im Gebüsch ergab, dass der Roller am Sonntagmorgen am Bahnhof in Bünde entwendet wurde. Der Geschädigte hatte den roten Roller der Marke Magnet gegen 08.45 Uhr und 13.15 Uhr im Bereich der Radstation abgestellt. Von dort wurde er unbefugt mitgenommen. Der am Roller befindliche Schutzhelm wurde im Gebüsch mit aufgefunden. Die flüchtenden Personen werden beschrieben mit ca. 30 Jahre alt, südeuropäischer Herkunft und dunkle Haare. Sie waren bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem grauen Oberteil und die zweite Person trug ein orange-farbiges Oberteil. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem sind die Personen mit dem Roller aufgefallen oder wer kann weitere Angaben zum Diebstahl machen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell