Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Reifen- Fahrzeug aufgebockt

Bünde (ots)

(sls) Das Osterwochenende (12.4.) nutzen unbekannte Täter, um an der Holzhauser Straße in Bünde einen Diebstahl zu begehen. Auf dem Stellplatz einer Autovermietung wurde durch unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen ein Mercedes Benz angegangen und der komplette Radsatz mit Felgen abmontiert. Das Fahrzeug wurde auf Ziegelsteinen gestellt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib der Reifen machen. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

