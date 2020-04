Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall, Pkw überschlägt sich und prallt gegen einen Baum

Herford (ots)

(fl) Am Karfreitag, gegen 14 Uhr, befuhr in Herford ein 69-jähriger Herforder mit einem schwarzen VW Golf die Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Bielefeld. Dahinter folgte, zunächst mit einigem Abstand, ein 32-jähriger Mann aus Enger mit einem blauen Ford. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr kurz hinter der Einmündung Laarer Straße der Ford hinten rechts auf den vorausfahrenden VW Golf auf. Der Ford kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Ackerfläche, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der schwer verletzte Fahrzeuginsasse musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenssumme wird auf ca. 5500 Euro geschätzt.

Der schwer verletzte Fahrzeugführer ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss, außerdem wurden bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Beide Pkw wurden abgeschleppt und sichergestellt. Die Lübbecker Straße blieb in dem Bereich für ca. zwei Stunden komplett gesperrt.

