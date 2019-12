Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Die Schuhe blieben unberührt.

Lippe (ots)

Durch eine ausgelöste Alarmanlage wurden Einbrecher verscheucht, die am frühen Montagmorgen versuchten in ein Schuhgeschäft in der Hoffmannstraße einzudringen. Gegen 2:15 Uhr hebelten die Täter an einer Tür und lösten dadurch den Alarm aus. Beute erlangten sie nicht. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Hinweise dazu bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell