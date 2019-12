Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zwei Einbrüche.

Lippe (ots)

In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in zwei Geschäfte ein. In der Begastraße drangen sie gewaltsam durch ein Fenster in ein Café ein und stahlen etwas Wechselgeld. Gegen 6:15 Uhr drangen Einbrecher in eine Bäckerei in der Uferstraße ein. Hier hebelten sie die Eingangstür auf und stahlen ebenfalls Wechselgeld. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

