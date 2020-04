Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gruppe trifft sich am Kanuanleger- Mehrere Verstöße festgestellt

Kirchlengern (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (8.4.) wurde die Polizei zum Kanuanleger an der Löhner Straße in Kirchlengern gerufen. Hier trafen sich gegen 00.30 Uhr mehrere Personen, um gemeinsam dort Alkohol zu konsumieren. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden fünf Personen angetroffen, die sich auf dem Parkplatz des Anlegers aufhielten. Bei der Überprüfung der Personen konnten die Beamten im unmittelbaren Aufenthaltsbereich (im Gras liegend) eine Schreckschusspistole auffinden. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse der Waffe ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Waffe wurde zunächst sichergestellt. Vor Ort wurde durch die Beamten festgestellt, dass durch einen beteiligten 32-jährigen Bad Oeynhauser ein roter Nissan Micra geführt wurde, obwohl die erforderliche Versicherung schon seit längerer Zeit erloschen war. Zudem war der 32-Jährige auch nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Neben einer Anzeige wegen Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis, hat der Bad Oeynhauser genauso wie seine vier weiteren Freunde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung zu erwarten. Damit können die Betroffenen mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

