Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln- Verursacher leicht verletzt

Herford (ots)

(sls) Ein 32-Jähriger Bielefelder verursachte am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr einen Unfall auf der Lübbecker Straße in Herford. Er fuhr mit seinem silbernen Honda in Richtung Bielefeld. Nach dem Kreuzungsbereich zur Laarer Straße kam der Bielefelder nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr einen Leitpfosten und kam letztendlich auf einem zurückgeschnittenen Strauch zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein erster freiwilliger Drogentest verlief positiv. Anhand der Spurenlage an der Unfallstelle besteht der Verdacht, dass es, aufgrund des Konsums von Betäubungsmittel, beim Fahrer zu einem Sekundenschlaf gekommen ist und dieser daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam. Es wurde beim Bielefelder eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen wurde dem 32-Jährigen zunächst untersagt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Herford.

