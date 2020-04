Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter überfährt Straßenschild- Verursacher flüchtet

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (5.4.) kam es zu einer Unfallflucht auf der Oberen Talstraße in Hiddenhausen. Ein Zeuge meldete sich auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Unfall in Höhe der Einmündung Hagenstraße mit. Gegen 01.40 Uhr habe er einen "lauten Knall" wahrgenommen und anschließend die Unfallstelle gesehen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam am Ende einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Leitpfosten wurde leicht beschädigt und das Straßenschild komplett aus dem Boden gerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle wurden diverse Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder auch Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

