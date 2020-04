Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mülltonne an Bushaltestelle angezündet- Feuerchen zum Wärmen gemacht

Enger (ots)

(sls) Eine eher ungewöhnliche Anzeige von Sachbeschädigung nahmen Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 5.50 Uhr in Enger am Busbahnhof auf. Bei Eintreffen der Beamten trafen diese auf einen 51-Jährigen der sich über einer stark brennenden Mülltonne unterhalb eines Bushaltestellehäuschens die Hände wärmte. Ermittlungen ergaben, dass der Betroffene sich ein Feuerchen in der Mülltonne machte, um sich während der Wartezeit auf den Bus aufzuwärmen. Das Feuer konnte durch die Beamten direkt gelöscht werden, so dass ein Übergriff auf das Häuschen verhindert wurde. Die Mülltonne wurde beschädigt, so dass ein Sachschaden von 200 Euro entstand. Den 51-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Wegen und Plätzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell