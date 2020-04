Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Berauschter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und ausreichenden Versicherungsschutz verursacht Verkehrsunfall

Herford (ots)

(hd) Am 04.04.2020 streifte ein 33-jähriger Fahrzeugführer um 10:15 Uhr mit seinem Pkw in der Vorbeifahrt ein am Fahrbahnrand der Elverdisser Straße abgestelltes Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5000,- Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Vielzahl bedeutsamer Verstöße fest. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem verfügte sein Pkw nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Pkw wurde sichergestellt und außer Betrieb gesetzt.

