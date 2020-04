Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei- Täter gehen Tresor an

Löhne (ots)

(sls) Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnertagabend (2.4.) um 19.45 Uhr bis zum Freitagmorgen um 05.45 Uhr in eine Bäckerei in Löhne an der Weihestraße ein. Die Täter gelangten über das Dach in das Innere der Bäckerei, die sich anliegend an einem Einkaufsmarkt befindet. In einem der Lagerräume befand sich ein fest verankerter Tresor, der durch die Täter augenscheinlich gezielt angegangen wurde. Der Versuch, den Tresor aufzuflexen scheiterte, so dass kein Inhalt entwendet werden konnte. Die Täter flüchteten ohne Beute durch ein Seitenfenster aus dem Gebäude raus in bislang unbekannte Richtung. Warum es im Versuch stecken blieb, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei Herford sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu Einbruch machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell