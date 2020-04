Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw-Aufbrecher beobachtet- Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es in der Nacht zu Freitag (4.3.) zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich gegen 03.30 Uhr auf der Leitstelle der Polizei und teilte eine Beobachtung im Bereich der Radewiger Straße mit. Sie beobachtete eine bislang unbekannte männliche Person, die sich in verdächtiger Weise an einem Ford Fiesta zu schaffen machte und sich in das Fahrzeug setzte. Der Unbekannte wurde durch die Zeugin angesprochen und flüchtete aus dem Auto heraus in Richtung Bielefelder Straße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch eingesetzte Polizeibeamte verlief negativ. Bei der Überprüfung des Ford Fiesta stellte sich heraus, dass der Täter die Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlug und das Innere durchsuchte. Aufgrund der Ansprache der Zeugin wurde der Unbekannte scheinbar bei der weiteren Durchführung der Tat gestört, so dass nichts entwendet wurde. Durch die Beamten wurden weitere beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Bielefelder Straße festgestellt, bei dem ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Fahrzeuge standen in Parkbereichen im weiteren Verlauf der Bielefelder Straße Bei einem schwarzen Opel wurde die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Geldbörse mit diversen Papieren entwendet. Durch den oder die Täter wurde ein Renault Clio und auch ein Mercedes Transporter angegangen. Durch die eingeschlagene Scheibe wurde aus dem Transporter eine Bluetooth-Lautsprecher Box entwendet. Die Direktion Kriminalität ermittelt in allen Fällen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Angaben zu der flüchtigen Person machen? Der flüchtige Täter wird mit ca. 170cm groß beschrieben, hatte südländisches Aussehen und war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

