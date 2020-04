Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreisverkehr- Motorradfahrer stürzt

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (1.4.) gegen 09.55 Uhr kam es in Herford zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Vlothoer Straße/Auf dem Dudel/Bimarkstraße. Ein 40-jähriger Herforder befuhr mit seinem schwarzen Skoda die Straße Auf dem Dudel und beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits der Fahrer eines Kleinkraftrades Kymco im Kreisverkehr. Der 33-Jährige aus Vlotho kam aus Richtung Vlothoer Straße und wollte durch den Kreisverkehr dem weiteren Verlauf in Richtung Bismarkstraße folgen. Der Herforder übersah den Krad-Fahrer und stieß mit ihm im Kreisel zusammen. Der 33-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

