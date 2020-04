Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht von Zeugen bemerkt- Zusammenstoß auf Parkplatz

Bünde (ots)

(sls) Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Dienstagnachmittag (31.3.) eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Wilhelmstraße geklärt werden. Gegen 16.40 Uhr bemerkte der Zeuge, dass der Fahrer eines schwarzen Mercedes beim Ausparken gegen das Fahrzeug eines 48-Jährigen aus Bünde stieß. Der Toyota Yaris stand direkt in der Parklücke neben dem Daimler und wurde an der hinteren linke Seite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Parkplatz, ohne sich um eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu kümmern. Der bislang unbekannte Zeuge notierte sich das Kennzeichen des flüchtenden Pkw und hinterließ am beschädigten Toyota eine Nachricht. Über das Kennzeichen konnten die eingesetzten Beamten schließlich den Fahrer des flüchtenden Mercedes ermitteln. Der 78-jährige Fahrer aus Bünde gab an, dass er einen Zusammenstoß mit dem Toyota nicht bemerkt habe. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet den Zeugen, der den Unfall beobachtet und die Nachricht hinterlassen hat, sich zu melden (Tel. 05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell