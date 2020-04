Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall bei Glätte- Fahrzeug kippt auf die Seite

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Dienstagmorgen gegen 06.00 Uhr zu einem Glätteunfall, wodurch der Unfallbeteiligte leicht verletzt wurde. Ein 41-Jähriger aus Bünde befuhr zum Unfallzeitpunkt die Werfer Straße aus Richtung Hunnebrock kommend in Richtung Ahle. In einer dortigen Rechtskurve in Höhe der Adelstraße verlor der Fahrer eines Smart, aufgrund von Glätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um seine eigene Achse und kippte anschließend auf dem dortigen Grünstreifen auf die linke Seite. Glücklicher Weise wurde der 41-Jährige nur leicht verletzt und konnte selbständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Zur weiteren ärztlichen Untersuchung wurde er vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Schadenshöhe wird mit ca. 3.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell