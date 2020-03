Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei versuchte Einbrüche im Kreisgebiet- Zutrittsversuche misslangen

Kirchlengern, Hiddenhausen, Enger (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende versuchten bisher unbekannte Täter in verschiedene Objekte im Kreisgebiet Herford einzudringen. In Hiddenhausen an der Industriestraße versuchten Unbekannte in zwei Baucontainer zu gelangen. Dafür wurde versucht, die Vorhängeschlösser aufzubrechen. Dieses blieb jedoch im Versuch stecken, so dass die Container nicht geöffnet werden konnten. Beim zweiten Tatort handelt es sich um ein Einfamilienhaus an der Goethestraße in Kirchlengern. Hier gelangten die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise auf das Garagendach, um von dort an ein Gebäudefenster zu kommen. Der Versuch das Fenster aufzuhebeln scheiterte jedoch und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. In Enger versuchten Unbekannte über ein vergittertes Kellerfenster in die Innenräume eines Gemeindehauses an der Martinstraße einzusteigen. Hierfür wurde ein Kellerschachtgitter verbogen, um darüber in den Kellerbereich zu gelangen. Ein Eindringen misslang jedoch. Die Direktion Kriminalität ermittelt in allen drei Fällen und bittet Zeugen, den etwas Verdächtiges im Bereich der drei Tatorte festgestellt haben oder Angaben zu den versuchten Einbrüchen machen können sich zu melden. Sie erreichen die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

