Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall mit Verletzten- Zusammenstoß durch Unachtsamkeit

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (27.3.) kam es auf der Lübbecker Straße in Bünde zu einem Unfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 14.00 Uhr befuhr eine 47-jährige Bünderin in Richtung Kirchlengern. In ihrem Fahrzeug befand sich eine weitere Insassin. In Höhe der Hausnummer 263 beabsichtigte sie mit ihrem weißen Audi nach links auf die Grundstückseinfahrt abzubiegen, musste jedoch zunächst verkehrsbedingt warten. Dieses übersah die Fahrerin eines silbernen Ford und fuhr auf die wartende 47-Jährige hinten auf. Die 56-jährige aus Bünde war kurz abgelenkt und übersah den Haltevorgang der Audi-Fahrerin. Durch die Kollision wurde die Fahrerin des Audi und die weitere Insassin leicht verletzt. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung übernahm die ärztliche Behandlung. Der Ford war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell