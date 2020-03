Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hoher Sachschaden durch Unkrautbekämpfung

Hiddenhausen (ots)

(mmb) Bei Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner gerieten in der Hochstraße am Freitag (27.03.2020) gegen 15:15 Uhr eine Hecke und eine große Tanne in Brand. Durch die Hitze des Feuers wurden Jalousien und Fensterscheiben des Wohnhauses beschädigt. Eine weitere Schadensausbreitung konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

