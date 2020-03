Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradunfälle als Kettenreaktion

Kirchlengern (ots)

(mmb) Zu zwei unmittelbar aufeinander folgenden Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Krafträdern kam es am Freitag (27.03.2020) um 16:40 Uhr auf dem Spradower Weg in Höhe der Vahrenkampstraße. Zunächst kam hier der 54-jährige Fahrer einer Ducati aus Bünde in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Gehweg, kollidierte mit einer Mauer und kam auf dem angrenzenden Feld zu liegen. Der verunfallte Fahrer war in einer Gruppe unterwegs, welche nach der Kollision abbremste. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall innerhalb der Gruppe, bei dem ein ebenfalls 54-jähriger Kradfahrer aus Rödinghausen schwer verletzt wurde. Der Gesamtschaden an den drei Krafträdern wird von der Polizei auf 12.000 Euro geschätzt.

