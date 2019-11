Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Harley Davidson aus Scheune entwendet

Rinteln Uchtdorf (ots)

(swe). In der Zeit von Samstag bis Montag entwenden unbek. Täter aus einer Scheune in Uchtdorf ein Motorrad Harley Davidson im Wert von fast 12.000 Euro. Die Maschine, die nur mit einer Art Schlüsselkarte gestartet werden kann, stand verschlossen in der als Garage und Werkstatt genutzten Scheuen. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell