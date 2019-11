Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Bad Eilsen/Luhden (ots)

(ma)

Wie bereits berichtet, ereignete sich heute gg.15.05 Uhr auf der Bundesstraße 83 im Bereich Bad Eilsen/Luhden ein Verkehrsunfall, wobei ein 22jähriger Fahrer aus dem Kalletal mit einem Pkw VW auf der beidseitig zweispurig ausgebauten B83 einen 45jährigen Fahrzeugführer aus Hameln in seinem Pkw Renault überholen wollte.

Nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen der Polizei Bückeburg, kam es zwischen diesen beiden Fahrzeugen während des Überholvorganges mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer seitlichen Berührung, so dass der 22jährige in seinem Pkw in den Gegenverkehr schleuderte und dort mit dem in Fahrtrichtung Bückeburg entgegenkommenden Pkw Ford eines 61jährigen Fahrers aus Bad Eilsen zusammenstieß.

Der 22jährige verstarb trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer aus Bad Eilsen wurde in das Klinikum nach Vehlen verbracht, wobei das Verletzungsbild bei dem 61jährigen derzeit noch unbestimmt ist; lebensbedrohliche Verletzungen liegen offenbar nicht vor.

Die Polizei führt derzeit eine noch andauernde spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme und Spurensuche durch, was zur Folge hat, dass die Bundesstraße zwischen der Kreuzung "Klein Eilsen" und der Einmündung Nord-Süd-Straße voll gesperrt bleibt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell