Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taxifahrer geschlagen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Taxifahrer eines Bückeburger Unternehmens ist am Sonntag gegen 02.30 Uhr von einem Unbekannten in seinem Taxi sitzend geschlagen worden.

Der 71jährige Taxifahrer wartete auf einen bestellten Fahrgast vor einer Gaststätte auf der Harrlstraße in Bückeburg.

Vermutlich in dem Glauben, dass das Taxi frei sei, wurde der Taxifahrer von einem Mann angesprochen, der transportiert werden wollte. Dem Fragenden wurde erklärt, dass das Taxi bereits gebucht sei, worauf der Unbekannte dem Taxifahrer einen Faustschlag in das Gesicht versetzte und ihn anschließend bedrohlich am Schal und Jackenkragen ergriff.

Der Geschlagene war über die Reaktion des Mannes so schockiert, dass er den Vorfall erst später der Polizei melden konnte. Bei dem 71jährigen wurden Verletzungen und Hämatome im Gesicht bzw. Halsbereich festgestellt.

Zudem verlor der Taxifahrer ein Innenhörgerät bei dem Angriff, was ein wirtschaftlicher Schaden in Höhe von 800-900 Euro bedeutet.

Der Täter wurde von dem Opfer wie folgt beschrieben:

- ca. 60 Jahre alt - volles graues Haar - ca. 175cm groß - hellblaue dicke Blousonjacke - schwarze Hose - deutsche Sprache mit polnischen oder russischen Akzent.

Hinweise zu dem gesuchten Täter nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell