Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Tabakwarenautomat aufgebrochen

Nienburg (ots)

(BER)Am Montagmorgen, 04.11.2019, zwischen 03.30 Uhr und 05.00 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten am Berliner Ring auf und entwendete den Inhalt. Die Tat musste einige Zeit in Anspruch genommen haben, so dass nicht auszuschließen ist, dass vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, die Polizei in Nienburg unter 05021/97780 zu kontaktieren.

