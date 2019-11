Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zünden von Feuerwerkskörpern in Rodenberg

Rodenberg (ots)

(He.) Im Bereich von Rodenberg kam es in den letzten Monaten immer mal wieder dazu, dass der Polizei mitgeteilt wurde, dass im Stadtgebiet Feuerwerkskörper gezündet wurden. Einen Übeltäter konnte die Polizei bisher nicht feststellen. Am Wochenende jedoch gelang es einen 20-jährigen Rodenberger festzustellen der im alkoholisierten Zustand Feuerwerkskörper gezündet hat. Jetzt erwartet den Pyrotechniker ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung.

