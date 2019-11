Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2 x Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Sonntag wurden durch die Polizei Bad Nenndorf zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die unter Einfluss von Drogen mit einem PKW im öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Zunächst wurde eine 32-jährigen aus Barsinghausen festgestellt wenige Stunden später wurde ein 22-jähriger aus Bad Nenndorf festgestellt. Beiden Fahrern droht ein Führerscheinentzug, sowie eine Strafanzeige und eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

