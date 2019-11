Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Sachbeschädigungen am Sonntag in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Sonntagabend haben bisher unbekannte Täter im Bereich der Schillerstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die TäterInnen haben hierbei Blumenkübel, sowie Fliesen zerschlagen. Sinnloses und rücksichtsloses Handeln und kein Respekt vor fremden Eigentum haben die gesuchten Täter gezeigt, es entstand hier ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Vermutlich haben die gleichen Personen auch noch die für die Öffentlichkeit eingerichteten Toiletten an der Wandelhalle aufgesucht und haben die Spiegel von der Wand gerissen und zerstört, hier entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Die Taten haben sich in der Zeit von 17:20 bis 18:00 Uhr ereignet, die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 05723/94610.

