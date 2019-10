Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Polizeiberatung zum Thema Einbruchschutz ein voller Erfolg

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagmorgen 26.10.2019, von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr hatte die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg in der Langen Straße einen Beratungsstand für Einbruchschutzmaßnahmen aufgebaut. Diese Aktion war der Auftakt zum Thema Einbruchschutz, welches jedes Jahr unter dem Motto "Eine Stunde mehr für den Einbruchschutz" an dem Wochenende stattfindet, an dem Sonntags die Uhren eine Stunde zurück gestellt werden. "Mit einer solchen Resonanz haben selbst wir nicht gerechnet", so Daniel Jahn, als Koordinator des Präventionsteams in der PI der Initiator der Veranstaltung. Über 110 Besucherinnen und Besucher suchten Rat in dem vom Landeskriminalamt extra für diese Aktion zur Verfügung gestellten Anhänger. 25 Individualberatungstermine konnte der Beauftragte für Kriminalprävention Henri Slaar in seinem Kalender vormerken und die Kontaktbeamten Volker Conrad und Gerd Kertzinger verteilten jede Menge Informationsmaterial an die Besucher/innen des "schönsten Wochenmarktes Europas". Daneben konnten Slaar und Kertzinger an den Exponaten im Anhänger und an den bereitgestellten Tischen eine Reihe von Beratungen direkt vor Ort erledigen. "Wir gehen davon aus, dass unsere Beratungen zu einer Reihe von Vorbeugungsmaßnahmen führen, die den Einbrechern das Leben schwer machen," beschreibt Jahn die Situation." Wir sind sicher, dass diese von vielen Menschen bereits vorgenommenen Maßnahmen, gepaart mit präventiven Sonderstreifen und einiger zurückliegender Festnahmen von Einbrechern sicherlich dazu beigetragen haben, dass die Einbruchzahlen auch in Nienburg deutlich zurückgegangen sind," so sein Resumee. Bei Beratungswünschen steht das Präventionsteam der PI gern zur Verfügung. Telefonisch über die Nummer: 05021/97780 und auch unter: www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

