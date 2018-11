POL-PDMY: Sachbeschädigung an Holzhütte

Ahrbück, Ortsteil Brück/Kreis Ahrweiler (ots) - Wie erst dieses Wochenende bekannt wurde ereignete sich vor etwa zwei Wochen am Ortsrand von Ahrbrück, Ortsteil Brück Richtung Lind, eine Sachbeschädigung. Durch einen Zeugen wurden vier Kinder bzw. Jugendliche dabei beobachtet, wie sie eine Holzhütte, die sich auf dem Grundstück eines Ferienhauses befindet, beschädigten, indem sie ein Fenster einschlugen und das in der Hütte befindliche Inventar beschädigten. Der Geschädigte hatte zunächst abgewartet, ob sich die aus dem Ort stammenden Jungen von sich aus bei ihm melden und den Sachschaden wiedergutmachen würden. Als dies nicht geschah informierte er die Polizei. Die Ermittlungen zu der Kindern/Jugendlichen dauern noch an.

