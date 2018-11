POL-PDMY: Unfallflucht nach Überholmanöver

Schuld/Kreis Ahrweiler (ots) - Am Freitagvormittag wurde auf der Landstraße zwischen Schuld und Insul eine Autofahrerin aus dem Kreis Ahrweiler von einem PKW mit vermutlich litauischem Kennzeichen in einer unübersichtlichen Kurve und trotz eines entgegenkommenden Fahrzeugs überholt. Beim Wiedereinscheren drängte das überholende Fahrzeug die Frau ab. Hierdurch kam deren PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. An ihrem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Der Überholer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern.

Die Polizei Adenau fragt, ob jemand den litauischen PKW gesehen hat und weitere Angaben zu diesem machen kann. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 02691-9250.

