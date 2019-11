Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Polizei beendet Schlägerei vor Shisha-Bar

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagmorgen, 03.11.2019, gegen 03.45 Uhr gerieten mehrere Personen vor einer Shisha-Bar in der Bahnhofstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden wechselseitig Körperverletzungen begangen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Nienburger Polizei war zu diesem Zeitpunkt eine große Menschenmenge auf der Straße vor der Bar aufgefallen. Im Zuge der Überprüfung des Sachverhaltes verhielten sich einige der ca. 80 - 100 Personen auf der Straße dermaßen aggressiv den Beamten gegenüber, dass diese Verstärkung anforderten. Gegen zwei 32 - und 33-jährige Männer ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Weitere Personen, insbesondere diejenigen, die durch verbale Attacken aufgefallen waren, erhielten Platzverweise. Drei Beteiligte unterzogen sich freiwillig einem Atemalkohltest mit Ergebnissen zwischen 0,0 und 1,6 o/oo. Es ist zu vermuten, dass der massive Einsatz von Polizeibeamten eine Eskalation der Situation verhinderte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

