Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Brände in Rodenberg am Wochenende

Rodenberg (ots)

(He.) In Rodenberg kam es zu zwei Bränden. Am Freitag um 19:30 Uhr brannte im Amselweg eine Mülltonne und am Sonntag brannte in der Groover Straße ein Grünschnittbündel. Die Brände konnte zum Glück rechtzeitig gelöscht werden, bevor schlimmeres Passierte. Es wurde eine Person vorläufig Festgenommen, die Ermittlungen werden fortgesetzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den beiden Bränden unter 05723/94610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell