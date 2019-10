Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zu schnelles Fahren steigert die Unfallgefahr

Recklinghausen (ots)

Unangemessene Geschwindigkeit stellt weiterhin eine der Hauptunfallursachen dar. Aus diesem Grunde führt die Polizei auch unangekündigte flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei einer solchen Kontrolle fiel den Beamten am Montag, gegen 12.20 Uhr, auf der Willy-Brandt-Allee ein Smart auf, der augenscheinlich viel zu schnell unterwegs war. Bei der Messung bestätigte sich die Annahme. Der Fahrer, ein 19-jähriger Marler, war bei erlaubten 50 km/h mit vorwerfbaren 97 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Register in Flensburg. Mit diesem Beispiel wollen wir aufzeigen, dass jeder, der sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält, nicht nur "günstiger" fährt, sondern auch einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet.

